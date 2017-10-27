Будущее Армянской АЭС обсудили на заседании комиссии в Ереване

Сохранение и развитие атомной энергетики для Армении продолжает оставаться стратегическим направлением. Об этом заявил сегодня президент Армении Серж Саргсян в своей речи на 15-м заседании Совета по безопасности атомной энергетики. Как сообщает пресс-служба главы армянского государства, президент подчеркнул, что в структуре создания базисной электроэнергии наличие АЭС позволит Армении сохранить необходимый уровень энергетической безопасности. «Программа подразумевает продление срока эксплуатации действующего блока до 2027 года, а в дальнейшем осуществление поэтапного внедрения новых ядерных блоков», – сказал президент. При этом глава государства напомнил: между правительствами Республики Армения и Российской Федерации подписаны Соглашения о сотрудничестве в проекте продления срока эксплуатации второго энергоблока и о предоставлении правительству Республики Армении государственного экспортного кредита для финансирования программы продления. Президент в своей речи отметил также: в рамках технической поддержки Евросоюза разработан документ «Стратегия по управлению радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом». Согласно положениям «Объединенной Конвенции по безопасному управлению радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом», Армения планирует до конца года представить в МАГАТЭ второй национальный отчет. Президент Саргсян подчеркнул, что Армения продолжает выполнять рекомендации и предложения миссии МАГАТЭ. «Мы первоочередное значение придаем кадровой политике в атомной сфере. Существует жизненная необходимость в обновлении кадров, вовлечении молодежи с сохранением при этом, конечно, преемственности. По указанной причине подготовка специалистов – важнейшая проблема, решение которой будет способствовать сохранению существующих в стране инфраструктур», – сказал также президент. Совет по безопасности атомной энергетики при Президенте РА создан в 1996 году указом президента РА. Этот независимый консультативный орган создан исходя из необходимости обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации Армянской атомной электростанции. В мире уже есть успешный опыт продления работы АЭС на реакторах ВВЭР-440. Следовательно, это можно сделать и в Армении. Об этом заявил на встрече с журналистами 27 октября директор НИИ по эксплуатации АЭС «Арматом» Ваграм Петросян по итогам заседания Совета по атомной энергетике при президенте Армении. По его словам, такие примеры уже есть и в России, и в Чехии, и в Финляндии. «Наша станция полностью совместима с ними не только по типу реактора, но и по всем другим показателям. Не забывая о новом энергоблоке, атомщики будут стараться выжать всё из старого, без ущерба безопасности. Сейчас мы продлеваем работу на 10 лет, до 2027 года, а среди указанных мною примеров есть и 25, и даже 30 лет», - добавил Петросян. Отметим, что работа по продлению срока эксплуатации Армянской АЭС проводится в рамках российской кредитной линии в $270 млн. и гранта в $30 млн. Армянская АЭС состоит из 2 блоков. Первый, построенный в 1976 году, был закрыт в 1989 году. Второй, открытый в 1980 году, был закрыт тогда же и перезапущен в 1995 году. Какие-то детали 1-го, недействующего энергоблока Армянской АЭС будут использованы для 2-го. Об этом заявил на встрече с журналистами 27 октября директор НИИ по эксплуатации АЭС «Арматом» Ваграм Петросян по итогам заседания Совета по атомной энергетике при президенте Армении. По стратегии окончательной консервации 1-го блока, который стоит с 1989 года, ряд узлов «отдыхавшего» реактора может быть использован для замены на «уставшем» втором. Сейчас на первом реакторе используются резервуары для топлива, в качестве склада (откуда они подаются на второй). Для окончательного демонтажа 1-го блока ещё в 2007 году была принята стратегия. Работа должна продлиться 40 лет, на нее уйдет около $310 млн. Для Армянской АЭС построят новые могильники ядерных отходов среднего и слабого излучения, заявил Ваграм Петросян по итогам заседания Совета по атомной энергетике при президенте Армении. По словам Петросяна, для могильников уже строятся корпуса, которые прослужат 300 лет. Работы проводятся в рамках российской кредитной линии в $270 млн. и гранта в $30 млн.