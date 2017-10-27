«Жаманак»: С 1-го января повысится акциз на бензин

Газета «Жаманак» пишет, что с 1-го января в Армении ожидается очередное повышение цен на товары первой необходимости. Подорожает акциз на бензин, вместо действующих сегодня 25 тысяч драмов он достигнет 40 тысяч драмов за одну тонну. «Резко, в пять раз повысится акциз на горюче-смазочные материалы. Существенно повысится также акциз на спиртные напитки. Если сейчас он составляет 63%, то с 1-го января 2018 года достигнет 73%, в 2019 году – 84%, 2020 году – 96%, а в 2021 году – 110%. Таким же образом предусматривается повысить в ближайшие годы акциз на табачные изделия», - пишет издание.