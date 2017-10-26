Глава Минтранса Армении потребовал у вице-президента «Синогидро» повышения качества работ

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян 25 октября принял вице-президента вовлеченной в строительство автомагистрали «Север-Юг» компании «Синогидро» Ксиона Ликсина и возглавляемую им делегацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства. На встрече обсуждались вопросы по устранению упущений, зарегистрированных в ходе строительных работ на участках Талин-Ланджик, Ланджик-Гюмри автомагистрали «Север-Юг», которые осуществляет компания «Синогидро». По словам Ваана Мартиросяна, контролирующие строительство дороги организации выявили ряд проблем, которые должны быть немедленно устранены, а дальнейшая работа должна быть более эффективной и качественной. Министр Мартиросян подчеркнул, что инвестиционная программа дорожного коридора «Север-Юг» имеет для Армении очень важное значение, она находится в центре внимания президента и правительства РА, какое бы то ни было отклонение непозволительно. «Мы продолжим внимательно следить за выполняемыми работами. Готовы также в любой момент обсудить возникшие проблемы и помочь в их решении. Надеемся, что дальнейшее сотрудничество будет более эффективным», – подчеркнул В.Мартиросян.