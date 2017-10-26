Зачем армянской авиации впихивают российские СуперДжет

. Работа над созданием совместной армяно-российской авиакомпании продолжается, сообщил корреспонденту АрмИнфо российский сопредседатель межправительственной комиссии, министр транспорта РФ Максим Соколов.

По его словам, работа ведется и по линии Министерства промышленности и торговли РФ, и по линии правительства Армении. Обсуждаются, в частности, модели будущей авиакомпании, которая бы обеспечивала доходность создаваемой структуры. Изначально планировалось создать авиакомпанию с привлечением в лизинг парка новых самолетов АО "Гражданские самолеты Сухого" SSJ100, которые отличаются надежностью и комфортом. Однако лизинговая сделка по ним стоит пока достаточно дорого. С учетом недостаточного пассажиропотока будет сложно обеспечить рентабельность авиакомпании с новым парком самолетов. По этой причине в настоящее время с АО "Гражданские самолеты Сухого" обсуждается вопрос о привлечении уже использованных авиалайнеров, что даст возможность обеспечить эффективность данной авиакомпании. Схема приобретения авиалайнеров в настоящее время обсуждается, сказал российский министр. "Главное то, что работа не остановлена, она продолжается. И наш производитель, и армянская сторона ищут взаимоприемлемые решения по реализации данного проекта", - сказал Максим Соколов.

Напомним, что о намерениях создать совместную авиакомпанию ранее журналистам сообщил министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян. В рамках визита в начале текущего года премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Москву обсуждались мероприятия по совместному проекту АО "Гражданские самолеты Сухого" и АО "НПФ Согласие" по выводу на рынок авиаперевозок национального армянского оператора с использованием самолета SSJ100. В частности, создана совместная рабочая группа по проекту с участием представителей двух сторон, формируются варианты по параметрам и условиям участия, а также разработана дорожная карта реализации проекта, отмечают в российском ведомстве. "Переговоры с авиакомпанией АО "Гражданские самолеты Сухого" ведутся, однако речь идет о создании не национального авиаперевозчика, а совместной авиакомпании", - сказал Мартиросян. Он затруднился отметить, каково будет долевое участие сторон в новой компании, подчеркнув, что все вопросы еще находятся на стадии обсуждений.