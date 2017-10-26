Германия готовится осуществить финансовую блокаду Турции

/АРКА/. Германия готовит финансовую осаду Турции. Немцы активно работают над сокращением финансирования банков и компаний, связанных с турецким правительством. Как сообщает "Вести. Экономика", речь идет о кредитах через государственный KfW, Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития. Об этом накануне сообщило агенство Bloomberg. Формально пока ни один из вышеперечисленных институтов не заморозил финансирование, однако все они ввели более жесткие требования и ограничения, во всяком случае так утверждает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Кроме того, на подобный шаг пошли и некоторые частные банки. Так, например, во избежание репутационных рисков Commerzbank пересматривает свою политику по работе с турецкими коллегами. Ранее, напомним, произошло серьезное ухудшение отношений США и Турции. Сначала было объявлено о приостановлении выдачи неиммиграционных виз, а буквально на днях Вашингтон отказался выдать визы членам делегации Минюста Турции. На все эти сообщения нервозно реагирует рынок. Лира падает уже несколько дней подряд. Накануне падение достигало 2%. Турция является чистым импортером, поэтому слабая валюта крайне негативно сказывается на платежном балансе страны. В последние дни в СМИ представлено немало новостей и негативных прогнозов в отношении турецкой экономики, которые сами турецкие власти называют сфабрикованными. Советник президента Турции Джемиль Эртем называет это игрой киллера против Турции, он уверен - подобные материалы нарушают работу на рынке и вводят в заблуждение инвесторов, что уже является преступлением. В начале октября Белый дом поддержал решение своего посла о приостановке выдачи виз в американских дипмиссиях в Турции, а турецкий суд заочно приговорил журналистку The Wall Street Journal к двум годам тюрьмы Журналистка The Wall Street JournalАйла Айларбак находится в Нью-Йорке. Турецкий суд признал ее виновной в участии в "террористической пропаганде" в поддержку запрещенной курдской сепаратистской организации посредством одной из ее статей. Это обвинение усилило напряженность между США и Турцией, которая подвергается критике за подавление журналистов, считающихся критиками президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его политики. Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США заявила, что Белый дом поддерживает решение посла страны в Турции в отношении виз. Турция в свою очередь ответила зеркально.