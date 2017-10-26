Правительство Армении намерено построить 10 малых водохранилищ стоимостью $100 млн.

/АРКА/. В Армении будут построены 10 малых водохранилищ стоимостью $100 млн., первым из которых станет водохранилище в приграничном селе Хачик, заявил в среду в парламенте Армении министр территориального управления и развития Давид Локян. "Правительство намерено решать проблему с оросительной водой в селе Хачик посредством программы малых водохранилищ. Вопрос строительства водохранилищ в общинах Хачик и Ерпин входит в программу десяти водохранилищ, которая уже были обсуждены и отмечены правительством", - заявил Локян. Как добавил министр, в программу в первую очередь входит строительство малого водохранилища в селе Хачик, где для орошения приграничных земель необходимо 350-400 тысяч куб.м воды. "Первый этап программы стартует в 2019 году, а второй – с 2021 года. Немедленной реализации программы мешает нехватка финансовых ресурсов, из-за чего правительство намерено обращаться к различным фондам", - добавил Локян. По положению на апрель текущего года, в Армении имеется 80 водохранилищ с общей емкостью 1,1 млрд. куб.м, на данный момент они заполнены на 570 млн. кубометров.