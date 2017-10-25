Тигран Саркисян: В вопросе водительских удостоверений будет разработано соглашение о единых канонах

В вопросе водительских удостоверений будет разрабатываться соглашение о единых канонах, заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян в Ереване. «Многих интересуют вопросы, связанные с водительскими удостоверениями. Концептуальный подход будет следующий: мы начнем разрабатывать соглашение о единых канонах», – сказал он. «В сфере водительских удостоверений будут происходить фундаментальные изменения, связанные с тем, что происходит оцифровка, в том числе и транспорта. Появляются новые машины, относительно которых водители должны иметь новые знания», – добавил Тигран Саркисян. Отметим, тема об ужесточении в РФ правил, связанных с водительскими правами, на протяжении нескольких месяцев активно обсуждалась в Армении и получила широкий общественный резонанс. Речь шла также о проблеме признания в России водительских удостоверений. Так, 17 июля, спикер парламента Армении Ара Баблоян на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным подчеркнул, что принятый недавно в РФ закон о запрещении работы по выданным в иностранных государствах водительским удостоверениям вызвал большие сложности для работающих в России армян. Он предложил пересмотреть этот подход. В ответ на озвученную проблему спикер Госдумы отметил, что принятие закона, вносящего ограничение на работу в РФ по водительским удостоверениям других государств, было обусловлено исключительно соображениями безопасности движения, поскольку «работающие водители вследствие незнания русского языка не владеют правилами дорожного движения РФ, а также не могут пользоваться работающими в навигационных системах российскими программами». Учитывая, что закон уже принят, он в свою очередь предложил закрепить в Армении законом русский язык как официальный, как в тех странах, для которых тем же законом предусмотрены исключения. А. Баблоян в связи с этим отметил, что в повестке дня РА нет вопроса о закреплении законом русского языка как официального. В то же время глава парламента заявил, что русский преподается во всех школах Армении, что, по его мнению, полностью удовлетворяет решению проблемы. Напомним, 12 июля с.г. в Госдуме РФ во втором чтении были приняты поправки к соответствующему законопроекту с тем, чтобы позволить не только гражданам Беларуси, но и Киргизии работать с национальными водительскими правами, сообщает Panorama.am.