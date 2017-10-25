Киргизия денонсировала соглашение о сотрудничестве с Казахстаном

Парламент Киргизии единогласно одобрил денонсацию соглашения с Казахстаном о развитии экономического сотрудничества и условиях экономической интеграции после того, как власти этой центральноазиатской страны обвинили Астану в попытке повлиять на исход президентских выборов.

Министерство иностранных дел Киргизии во вторник официально уведомило Казахстан о начале процедур денонсации соглашения от 26 декабря 2016 года и соответствующих протоколов к нему, сообщил МИД Казахстана.

При этом Киргизия уже отказалась от техпомощи Казахстана в размере $100 миллионов. Средства предназначалось для строительства, реконструкции и модернизации испытательных лабораторий, обучения специалистов, дооснащения лабораторий МЧС, Минздрава, санитарно-карантинных пунктов, пунктов пропуска в сфере фитосанитарии и ветеринарии.

За несколько недель до выборов президента Киргизии, которые прошли 15 октября, Бишкек выступил с нотой протеста из-за встречи главы Казахстана Нурсултана Назарбаева с оппозиционным кандидатом в киргизские президенты Омурбеком Бабановым, расценив ее как попытку повлиять на выборы.

МИД Казахстана выступил с ответной нотой, в которой отверг обвинения в попытках повлиять на голосование и выразил недоумение “некорректной интерпретацией” МИД Киргизии высказываний Назарбаева.

Согласно предварительным результатам выборов Бабанов проиграл Сооронбаю Жээнбекову - протеже уходящего президента Киргизии, который набрал около 55 процентов голосов избирателей.

Окончательные итоги выборов ЦИК обещает озвучить в течение недели. Неоспоримый результат ознаменовал бы первый в Киргизии случай мирной передачи власти между избранными президентами.