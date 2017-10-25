Гендиректор Beeline прочитал лекцию по теме «Бизнес в цифровом будущем»

Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин на открытом уроке в «Школе лидерства» выступил с лекцией на тему «Бизнес в цифровом будущем».

Глава компании на основе собственного опыта и недавнего визита в Силиконовую долину представил слушателям основные тенденции и инструменты управления бизнесом, которые взяты на вооружение в «компаниях-пионерах» и «архитерторах» цифрового будущего.

«Недавно мне посчастливилось лично увидеть, как работают и руководят бизнесом в самых крупных и знаменитых компаниях Силиконовой долины. Первое мое наблюдение - в списке самых бoгатых людей мира все больше тех, кто не унаследовал богатство и часто очень молод. У каждого успешного бизнеса есть своя история, и я рад возможности поделиться с учасниками сегодняшнего мероприятия своими наблюдениями и прогнозами о бизнесе в цифровом будущем», - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

«Мы в «Школе лидерства» считаем важным давать молодежи возможность общаться с теоретиками и успешными деятелями, имеющими различные точки зрения. Мы уверены, что встреча с лидером одной из важнейших армянских компаний господином Пятахиным и знакомство с его взглядами и мыслями относительно бизнеса и инноваций в цифровом будущем окажет важное воздействие на мировоззрение и будущие инциативы молодых людей», - сказал председатель совета фонда «Школа лидерства» Самвел Мовсисян.