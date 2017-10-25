В Ереване стартовало заседание Совета премьер-министров ЕАЭС

  • Lragir.am
  • Бизнес - 25 Октября 2017, 11:47
В Ереване стартовало заседание Совета премьер-министров ЕАЭС. Как сообщается, в повестку заседания включены вопросы, связанные с внутренними рынками, торговлей, агропромышленностью, энергетикой и инфраструктурами. Будет обсуждена также цифровая повестка ЕАЭС, программа по снятию препятствий на пути сокращения ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС в 2018-19 гг..

Участники заседания обратятся к вопросу о формировании системы обмена информациями в рамках общего рынка электроэнергии, а также транспортной политике. 

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