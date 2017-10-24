Газпром не снизит цены на газ для Армении

Специальная цена на газ для Армении сохранится и в 2018 г. Об этом заявил 24 октября в Ереване премьер-министр России Дмитрий Медведев на совместном брифинге с армянским коллегой Кареном Карапетяном в Правительстве Армении.

«Такое соглашение достигнуто несмотря на то, что раньше мы договаривались о выходе на несколько иные параметры. Думаю, это будет способствовать улучшению экономической ситуации в Армении», - заявил Медведев.

В 2017 г Армения импортирует около 2,1 млрд кубометров российского газа. Об этом заявил в беседе с журналистами 24 октября в Ереване президент российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер, по итогам встречи премьер-министров Армении и России, Карена Карапетяна и Дмитрия Медведева, в Правительстве Армении.

Он подтвердил, что на 2018 г принято решение сохранить для Армении специальную цену на газ на границе в 150 долларов за 1 тыс куб м.

Армения потребляет больше газа уже сейчас. В первые 9 месяцев 2017 г, в сравнении с тем же периодом 2016 г, поставки выросли примерно на 200 млн куб м, добавил Миллер.

5-й энергоблок Разданской ТЭС в Армении сможет принимать для работы иранский газ. Об этом заявил в беседе с журналистами 24 октября в Ереване президент российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер.

Мощности 5-го энергоблока Разданской ТЭС, принадлежащей «Газпром Армения», как раз и предусмотрены для того, чтобы работать на бартерной схеме иранского газа в обмен на армянское электричество, добавил он.

Заметим, по этой же схеме работает и Ереванская ТЭЦ. Под эту же схему новый энергоблок станции строит итальянская компания Renco.