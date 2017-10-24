Министры Армении и России подписали соглашения об автоперевозках и дешёвом роуминге

Члены правительств Армении и России подписали ряд соглашений. Подписание состоялось в рамках встречи премьер-министров двух стран, Карена Карапетяна и Дмитрия Медведева, в Правительстве Армении 24 октября. В частности, подписаны Соглашение о международном автомобильном сообщении, Меморандум о взаимопонимании по сокращению тарифов на международные услуги электросвязи в роуминге, Соглашение о сотрудничестве в регламентировании производственной безопасности, а также Протокол о намерениях между Гегаркуникской областью Армении и Саратовской областью России.