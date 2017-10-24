«Жаманак»: В будущем году повысятся цены на табачные изделия, водку, а также другие товары

Газета «Жаманак» пишет, что правительство Армении представило проект бюджета на 2018 год, согласно которому в будущем году налоговые поступления по сравнению с этим годом будут на 100 млн. драмов больше. «Известно, что правительство не может собрать налоги, предусмотренные бюджетом текущего года. Принятый в прошлом году Налоговый кодекс предусматривает существенное повышение акцизного налога, в результате чего повысятся цены на табачные изделия, водку, а также другие товары. В том числе и на газ, продаваемый на газозаправочных станциях», - отмечает издание газета.