Цены на нефть стабильны, на стороне рынка – сокращение поставок из Ирака

Цены на нефть малоподвижны утром во вторник, на стороне рынка – ограничение экспорта из Ирака, а также прогноз снижения коммерческих запасов сырья в США К 9.27 МСК фьючерсы на нефть сорта Brent подросли на 0,02 процента до $57,38 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $51,14 за баррель, на 0,06 процента выше предыдущего закрытия. На сегодняшний день экспорт нефти с северных и южных месторождений Ирака снизился более чем на 200.000 баррелей в сутки, сказал источник в отрасли, а также показали сводки судовых агентов. Прокачка нефти из Курдистана в турецкий порт Джейхан между тем выросла до 280.000 баррелей в сутки ко второй половине понедельника с 225.000 баррелей в сутки в прошлую среду, сообщил источник Рейтер в транспортных кругах. Обычно поставки по трубопроводу составляют 600.000 баррелей в сутки. “В настоящий момент рынок сосредоточился на положительных факторах, таких как ситуация вокруг Курдистана, сокращение числа буровых установок в США и возможное продление глобального пакта ОПЕК+”, – сказал Томомичи Акута из Mitsubishi UFJ Research and Consulting. Число буровых установок в США снизилось за неделю к 20 октября на семь штук до 736 против 443 годом ранее, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes. На дальнейшую динамику нефтяных котировок будут влиять данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США.