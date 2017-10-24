Иранский чиновник: Мы готовы поставлять Армении газ по более доступной цене

  • Lragir.am
  • Бизнес - 24 Октября 2017, 05:18
Иранская сторона готова поставлять Армении газ по более доступной цене. Об этом радиостанции «Свобода» заявил советник заместителя министра экономики и финансов Ирана Роберт Бегларян.

«Есть подобная воля, но, несомненно, когда завершатся переговоры, возможно, появятся другие условия и повестка», - отметил Бегларян.

Несколько дней назад министр энергетики Армении в беседе с журналистами заявил, что Иран не предлагает Армении газ по ценам ниже российских, и потому Армения не закупает иранский газ.

«Возможно, заявление связано с подготовкой будущих переговоров и тарифов», - предположил Роберт Бегларян, добавив, что, как показывает опыт, с иранской стороны не должно быть препятствий, сообщает Новости Армении - NEWS.am

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