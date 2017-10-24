Иранская сторона готова поставлять Армении газ по более доступной цене. Об этом радиостанции «Свобода» заявил советник заместителя министра экономики и финансов Ирана Роберт Бегларян. «Есть подобная воля, но, несомненно, когда завершатся переговоры, возможно, появятся другие условия и повестка», - отметил Бегларян. Несколько дней назад министр энергетики Армении в беседе с журналистами заявил, что Иран не предлагает Армении газ по ценам ниже российских, и потому Армения не закупает иранский газ. «Возможно, заявление связано с подготовкой будущих переговоров и тарифов», - предположил Роберт Бегларян, добавив, что, как показывает опыт, с иранской стороны не должно быть препятствий, сообщает Новости Армении - NEWS.am
Иранский чиновник: Мы готовы поставлять Армении газ по более доступной цене
- Бизнес - 24 Октября 2017, 05:18