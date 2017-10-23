Армянские ученые смогут привлечь гранты от ЕС на сумму 98 млн. евро

/АРКА/. Армянские ученые смогу привлечь дополнительные гранты от ЕС на сумму 98 млн. евро в рамках программы "Горизонт 2020", сказал в понедельник журналистам министр образования и науки Армении Левон Мкртчян. "Горизонт-2020" (Horizon 2020) - рамочная программа Европейского Союза по научным исследованиям и инновациям на 2014-2020 годы, которая пришла на смену 7-ой рамочной программе (закончилась в 2013 году). На реализацию программы из бюджета ЕС выделяется 80 млрд. евро. "В рамках программы "Горизонт 2020" достигнута договоренность, что из основного крупного гранта, который обычно предоставляется всем странам, для стран "Восточного партнерства" будет выделено 98 млн. евро", - сказал Мкртчян. По его словам, данные средства будут распределены посредством отдельного конкурса между шестью странами, из которых только четыре имеют право на статус координатора и смогут полноценно принять участие в конкурсе – Армения, Молдова, Грузия и Украина. "Фактически армянские ученые получают дополнительную возможность для привлечения грантовых средств, конкурируя практически на равных условиях с другими странами", - сказал Мкртчян. При этом он отметил, что Армения ожидает содействия от программы "Горизонт 2020", равно как и Фонда науки и технологий Армении FAST (Foundation for Armenian Science and Technology) в формировании двух кластеров – научного и инженерно-технического. "Предполагается объединить научное учреждение, вуз и рынок труда в единую сеть, чтобы студенты, а потом и ученые спокойно работали в ней. Для нас важно создание научно-технической экосистемы в Армении, и для этого есть все предпосылки", - сказал Мкртчян. Парламент Армении ратифицировал подписанное 19-го мая 2016 года в Брюсселе соглашение с ЕС об участии республики в программе "Горизонт-2020" в октябре 2016 года. Армянские ученые в рамках программы ЕС "Горизонт 2020" получили гранты на сумму в 3,5 млн. евро.