Правительство Армении планирует построить крупный завод по переработке мусора

С целью решения проблем с мусорными свалками правительство Армении планирует построить в предместье Еревана крупный завод по переработке мусора. Об этом сообщил журналистам министр территориального управления и развития РА Давид Локян в ходе визита в Араратскую и Армавирскую области в рамках проводимого 21 октября общереспубликанского субботника. По его словам, данный завод будет перерабатывать 2/3 объема мусора в стране – свыше 1000 тонны ежедневно, что позволит также производить электроэнергию. Как сообщает пресс-служба ведомства, министр отметил: «Мы наладили контакты с 3-4 партнерами из США, Чехии, Ливана, с которыми ведутся активные обсуждения и переговоры по данным вопросам». Напомним, в рамках программы правительства РА «Чистая Армения» в Ереване и регионах республики сегодня с раннего утра стартовал общереспубликанский субботник. Работы по очистке территорий ведутся во дворах, в парках и скверах, а также в зонах, прилегающих к структурам, имеющим общественное значение. В субботнике принимали участие сотрудники аппаратов мэрий и административных районов, муниципальных структур, государственных и частных учреждений, а также представители образовательных центров и общественных организаций. Участникам субботника выданы лопаты, перчатки, пакеты для мусора и другие необходимые принадлежности. Особенно широкомасштабные санитарные работы были проведены в Разданском ущелье, в парках Победы и Нор Арабкир, сообщает Panorama.am.