Новак: Поставки 50 тысяч тонн томатов из Турции в РФ могут начаться с 1 ноября

ПРАЙМ. Поставки 50 тысяч тонн томатов из Турции в Россию согласованы профильными ведомствами, могут начаться с 1 ноября, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ, сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии Александр Новак. "Обсуждали вопросы, в том числе снятия ограничений по поставкам томатов из Турции в Россию в объеме 50 тысяч тонн. Такое решение подготовлено о возможности поставок с 1 ноября", - сказал Новак. По его словам, поставки уже согласованы профильными ведомствами. Ранее в октябре Новак сообщил, что Россия и Турция на заседании межправительственной комиссии в субботу, 21 октября, обсудят поставки российской курицы и говядины на турецкий рынок. Он также говорил, что Россия и Турция достигли принципиальной договоренности о допуске на рынок РФ с 1 декабря 50 тысяч тонн турецких томатов. Ранее Новак сообщал, что представители РФ и Турции в августе обсуждали вопрос снятия запретов на поставку в Турцию российской говядины и мяса птицы. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в начале октября заявил, что Россия может снять в этом году запрет на импорт в РФ турецких томатов, если Турция откроет свой рынок для российского мяса. Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты, однако запрет на импорт турецких томатов действует до сих пор.