Объем внешнеторгового оборота Армении вырос почти на 22%

Согласно данным Национальной статистической службы РА, за январь-сентябрь 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, показатель экономической активности в Армении вырос на 5.1%. В то же время, показатель экономической активности за сентябрь, по сравнению с данными за август, составил 10.1%, а в сравнении с сентябрем прошлого года эта цифра выросла на 2.5%. Наибольший рост за отмеченный период зарегистрировался в сфере промышленности. В частности, за указанный период объём промышленной продукции увеличился на 11.9%, в сравнении с прошлым годом – на 4.3%, а с сентябрем прошлого года – на 8.3%. Согласно информации, в сфере производства электроэнергии зарегистрирован 6.5%-й рост. В сравнении с периодом с января по сентябрь 2016 года, в текущем году объем услуг также (без торговли) вырос на 12.8%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года оборот внутренней торговли за 9 месяцев 2017 года вырос на 12.5%. Потребительские цены в сравнении с периодом за январь-сентябрь прошлого года выросли на 0.6%. Что касается объема валовой продукции сельского хозяйства, то в сравнении с аналогичным периодом 2016 года в текущем году данный показатель снизился на 9.9%. Отмечается также, что объем строительства также снизился на 6.4%. Что касается внешнеторгового оборота в Армении по итогам января-сентября 2017 года, то данный показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 21.7%.