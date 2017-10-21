Об онлайн-покупках придется забыть?

По данным газеты «Жоговурд», граждане стран-членов ЕАЭС в ближайшее время могут лишиться шанса делать онлайн-покупки из третьих стран. Правительство России скоро может принять поставление о снижении в 50 раз порога не облагаемой онлайн-торговлю пошлины. Это скажется и на Армении: если сейчас для граждан Армении не облагается пошлиной онлайн-покупка до 200 тыс. драмов, то этот порог может быть снижен до 11 тыс.. Это значит, что можно будет распрощаться с онлайн-торговлей, пишет газета.