Министр энергетики Армении о поставках туркменского газа

Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашот Манукян считает, что закупки туркменского газа Арменией будут нерентабельными.

На пресс-конференции 20 октября он сказал, что туркменский газ можно довести до Армении транзитом через Иран, а прямых коммуникаций для транзита в Иране нет.

«Какой транзитный тариф мы можем счесть справедливым? Например, при определении транзита российского газа через Грузию мы рассматриваем протяженность трубы и объемы. В соответствии с этим мы определили такую-то сумму за транзит 1000 кубометров газа по километровой трубе. Что мы примем за основу в случае с Ираном – расстояние или длину трубы? Если трубу, то она проходит почти по всей территории Ирана, и это невыгодно нам. А если расстояние, то это будет несправедливо для Ирана, как как иранцы должны каким-то образом довести этот газ до Армении. Этот вопрос может обсуждаться, но в случае с туркменским газом, учитывая также транзит, цены не могут сравниться с теми, что есть у нас сейчас. Я не думаю, что мы можем закупать туркменский газ по выгодной цене», сказал министр.

Он добавил, что по поводу туркменского газа не проводились переговоры, касающиеся отношений Армения-Туркменистан-Иран по схеме долговых регуляций Иран-Туркменистан.

Министр подчеркнул, что Армения предложила свое участие в урегулировании долговых отношений Туркменистана и Ирана, хотя бы частично. Армения предложила взять часть долговых обязательств Ирана за туркменский газ на себя и выплачивать другим товаром. То есть, Армения в счет этого долга предоставляет Туркменистану некие товары, а Иран взамен предоставляет газ Армении.

«Наше предложение было принято и Туркменистаном, и Ираном. Есть договоренность провести первую встречу на экспертном уровне в Туркменистане. Сейчас мы ждем уточнения сроков», сказал министр.