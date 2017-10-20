В гидроэнергетику Армении может прийти 2-й крупный участник из США. Об этом заявил на пресс-конференции 20 октября министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашот Манукян. Американская компания примет участие в проекте строительства Шнохской ГЭС на 76 МВт, добавил Манукян. На днях будет подписан соответствующий меморандум о сотрудничестве, добавил он. Станцией будет управлять компания «Дебед Гидро», которая недавно подписала рамочное соглашение с Клубом инвесторов Армении. Первый проект ГЭС был готов ещё в 1966 г и пересмотрен в 1993 г. По последней оценке Минэнерго, ГЭС обеспечит более 5% потребностей Армении в электричестве. Заметим, в августе 2015 г американская компания Contour Global объявила о завершении сделки по приобретению Воротанского каскада ГЭС (его мощности составляют примерно 15% всей энергосистемы страны), сообщает Новости Армении - NEWS.am.
В гидроэнергетику Армении может прийти 2-й крупный участник из США
- Бизнес - 20 Октября 2017, 17:34