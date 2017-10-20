Глава Минэнерго Армении: Российский газ пока обходится нам дешевле всего

Российский газ пока обходится Армении дешевле всего. Об этом заявил на пресс-конференции 20 октября министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашот Манукян.

Он заметил, что иранская сторона пока не предлагает газа выгоднее, чем теперь, когда поставляет газ в обмен на электричество.

По этой схеме Армения получает от Ирана газ для Ереванской ТЭЦ, получает из него 4 – 4, кВт.ч электричества, из которых 3 отдаёт Ирану, остальное поступает в энергосистему Армении.

Недавно в Иране побывал премьер-министр Армении Карен Карапетян, по приглашению первого вице-президента Ирана Эсхага Джазангири. В рамках визита Манукян встретился с министром нефтяной промышленности Ирана Бижаном Зангане (два министра – сопредседатели армяно-иранской межправительственной комиссии). Коллеги обсудили новые возможные поставки газа.

«Сошлись на том, что дешевле, чем сейчас (в пересчёте киловатт на деньги) Иран газа поставлять не может. Нынешняя схема с Ираном – самая эффективная из возможных. И скоро она заполнит армяно-иранский газопровод полностью», - заметил Манукян.

Он пояснил: через 2 года будет готова 3-я высоковольтная линия электропередачи Армения – Иран, на 400 кВт. С её помощью Армения сможет «переваривать» в электричество больше иранского газа – настолько, что нынешний 700-миллиметровый трубопровод заполнится совсем. «Если нам предложат более выгодные условия газа не для ТЭЦ, а для всего рынка, то мы готовы их рассмотреть. Но тогда придётся сократить бартер. Иначе, как я сказал, в трубе просто не хватит места», - добавил он.