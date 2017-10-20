Cоглашение с Евросоюзом не подразумевает закрытия Армянской АЭС

Соглашение с Евросоюзом не подразумевает закрытия Армянской АЭС. Об этом, как передает АМИ “Новости-Армения”, в пятницу заявил журналистам министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашот Манукян. Как напоминает агентство, опубликованный в минувшую пятницу на сайте МИД РА текст всеобъемлющего и расширенного соглашения между Арменией и ЕС вызвал серьезный резонанс среди армянского экспертного сообщества и в СМИ. Опасения, в частности, касались требования ЕС закрыть ААЭС, о чем говорилось в новом документе, который предполагается подписать в ноябре этого года. Армянское общество волнует возможность консервации атомной станции в Мецаморе, поскольку ее функционирование гарантирует энергетическую безопасность страны. Вместе с тем ЕС уже много лет выступает за закрытие ААЭС в Армении и использование других мощностей для производства электроэнергии. "В тексте соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС нет речи о закрытии Армянской АЭС, там затрагивается вопрос о демонтаже действующего блока станции в контексте того, что энергетическая безопасность Армении предусматривает возможность развития атомной энергетики в мирных целях", - приводит агентство словам Манукяна. Министр отметил, что позиция правительства в данном вопросе вполне четкая, о чем неоднократно заявлялось - ресурс действующего блока Армянской АЭС не вечен, он будет работать столько, сколько будет удовлетворять требованиям безопасной и надежной эксплуатации. "После этого он будет демонтирован и будет построен новый энергоблок. Это очевидно, такова политика государства, поскольку развитие атомной энергетики в мирных целях входит в число приоритетов Армении", - сказал Манукян. Армения планирует завершить подготовку и подписать рамочный документ с ЕС в ноябре текущего года на саммите "Восточного партнерства". 21-го марта 2017 года Армения и Европейский союз парафировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.