Роснефть договорилась с Курдистаном, теперь договаривается с Ираном

Крупнейшая российская нефтекомпания Роснефть помимо участия в нефтегазовых проектах в Иране обсуждает возможность поставок иранской нефти на мировой рынок, сказал в четверг глава Роснефти Игорь Сечин. “Мы обсуждаем проекты в Иране, где мы не только хотим участвовать в проектах по разведке и добыче, но и создать эффективные цепочки поставок иранской и среднеазиатской нефти на мировой рынок”, - сказал Сечин. В среду Роснефть сообщила о договоренности с иракским Курдистаном о сотрудничестве по пяти нефтяным блокам.