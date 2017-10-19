Глава антимонопольной комиссии о подорожании масла и мяса

На рынке мясных и рыбных продуктов в Армении зарегистрирован рост цен в размере 10-15% и порядка 30% соответственно. Об этом заявил сегодня на заседании Постоянной комиссии Национального Собрания РА по экономическим вопросам председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении Артак Шабоян, представляя программу деятельности ГКЗЭК на 2018г. Он отметил, что в данных отраслях действуют сотни хозяйствующих субъектов. «Согласно имеющимся у нас сведениями, подорожание обусловлено в основном ростом объемов экспорта, то есть большим спросом, что в краткосрочной перспективе привело к повышению цен на мясо на местном рынке», – сказал А. Шабоян. Повышение цен на рыбные продукты А. Шабоян объяснил упрощением в России процедур импорта рыбы, что привело в этом году к серьезному росту объемов экспорта в РФ армянской рыбной продукции, соответственно – к повышению спроса на внутреннем рынке. Напомним, на брифинге в парламенте 4 октября министр сельского хозяйства РА Игнатий Аракелян заявил, что подорожание на рынке мясных продуктов Армении обусловлено ростом спроса. На вопрос журналистов, «неужели народ в Армении стал есть больше мяса», министр ответил: «Спрос на рынке формирует цены. В любом случае стоимость обусловлена рыночными отношениями. А много ли или мало едят люди мясо – это уже другой вопрос». В ответ на вопрос, может ли повышение цен на мясо быть обусловлено ростом экспорта поголовья скота, И. Аракелян сказал: «Есть экспорт, который дополнительно составил поголовье крупного рогатого скота на 12 тысяч больше, и это не могло отразиться на ценах. Но это могло создать некую ситуацию, при которой цена на мясо могла возрасти, то есть продавец мог подумать – раз есть спрос, то могу завысить цену». На вопрос, не считает ли он спад в сфере сельского хозяйства результатом своей деятельности, И. Аракелян ответил, что оценки его работе должно дать общество. Цена на масло в Армении с начала 2017г. и по сей день выросла почти на 35%, однако процесс подорожания начался еще в сентябре прошлого года, и если рассматривать с того периода, то стоимость данного продукта повысилась на 53%, заявил Артак Шабоян. По его словам, цены на масло и бензин находятся в центре постоянного внимания ГКЗЭК. В связи с этим Комиссия проверила документы импортирующих масло компаний, в том числе крупнейшей компании «Алекс Григ», с целью выяснить обоснованность повышения цен. «Согласно нашим исследованиям, документы по купле свидетельствуют о подорожании масла на почти 87%», – сказал А. Шабоян. Он подчеркнул, что стоимость масла на мировом рынке с мая прошлого года выросла на 126%. «То есть, повышение цен носит объективный характер и обусловлено тенденциями на мировом рынке», – сказал глава ГКЗЭК. Об этом сообщает Panorama.am.