«Манана» для гостей из 70 стран организовал «армянское чаепитие» с национальным колоритом

Органические чаи армянского производства «Манана» были представлены на выставке в рамках VI общеармянского форума «Армения-Диаспора», в которой приняли участие представители из 70 стран. «Манана» организовал церемонию армянского чаепития, создав для гостей возможность вновь окунуться в душевную атмосферу и национальный колорит Армении. Посетители выставки угостились вкусным, ароматным чаем из травяных сборов, ознакомились с традицией и обычаями, связанными с древней культурой употребления напитков из душистых и целебных трав, растущих в высокогорных районах Армении. Для приготовления чайных смесей используются только тщательно отобранные растения, благодаря которым продукция «Манана» имеет органическую сертификацию и соответствует высоким международным стандартам.

В настоящее время круг ценителей армянского травяного чая, приготовленного традиционным способом, становится все шире. Армянский дикорастущий тимьян, мята, шиповник - издавна известны не только своими вкусовыми, но и целебными свойствами. Участники чаепития особенно выделили также чай премиум класса из абрикосов, который отличается выраженным кисло-сладким вкусом и насыщенным ароматом цветущих фруктовых садов Армении. Чайный напиток из абрикоса поддерживает здоровую функцию печени и сердечно-сосудистой системы, благоприятно влияет на процесс кроветворения и помогает улучшить память.

По итогам мероприятия, были достигнуты новые договоренности об экспорте чаев «Манана» за рубеж, в частности в Австралию, Китай и ОАЭ.