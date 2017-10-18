Армения небывалыми темпами экспортирует в Иран. Об этом заявил на пресс-конференции 18 октября министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян. За первые 8 месяцев 2017 г рост здесь составил 11,2%, добавил министр. В частности, в декабре 2016г в Ереване прошёл армяно-иранский бизнес-форум, куда съехались более 170 бизнесменов. Кроме того, стороны согласились взаимно признавать сертификацию товаров друг друга, а также открывать друг у друга представительства сертифицирующих организаций. А в марте 2017 г в Ереване открылось представительство организации Halal World, где можно на месте получить халяльный сертификат и без задержек экспортировать в исламские страны. Кроме того, напомнил Караян, страны Евразийского Союза завершают переговоры о свободной торговле с Ираном. В соответствии с этим, на 40 армянских товаров снизятся таможенные пошлины, а также упростятся нетарифные меры (такие, как разрешение на ввоз, которые требуются для коммерческого импорта в Иран). В частности, на минеральную воду ввозная пошлина в Иране составляет 55%, а снизится до 10%, добавил Караян, сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Министр: Армения небывалыми темпами экспортирует в Иран
- Бизнес - 18 Октября 2017, 15:45