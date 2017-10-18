/АРКА/. Фонд "Клуб инвесторов Армении" запустил в стране две программы стоимостью $250 млн., сказал в среду журналистам министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян. По его словам, Клуб рассматривает возможность реализации нескольких проектов, однако реально утверждены и осуществлены вложения пока только в два проекта. "Речь идет о строительстве ГЭС "Шнох" и предприятия по переработке твердых отходов", - сказал Караян. Правительство Армении 10 августа одобрило рамочное соглашение по проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации новой ГЭС "Шнох" на реке Дебед. Планируемая установленная мощность ГЭС составит 76 МВт. По предварительным данным, стоимость проекта оценивается в $150 млн. ГЭС сможет покрыть около 5% внутреннего потребления энергии. Министр воздержался представить подробности по второму проекту. Планируется, что инвестиции Фонда "Клуб инвесторов Армении" в 2017 году составят $300 млн. Они будут осуществлены в тех сферах и по тем программам, которые правительство посчитает приоритетными – в основном в сфере энергетики, горнорудной отрасли и перерабатывающей промышленности. Армянские представители российских бизнес-кругов 25-го января текущего года выступили с заявлением о содействии в проведении глубоких реформ в Армении и участии в совместных с правительством инициативах и бизнес-программах. А уже 25-го марта 2017 года было объявлено о начале работы непубличного договорного инвестиционного фонда "Клуб инвесторов Армении". "Клуб инвесторов Армении" является первым в Армении непубличным договорным инвестиционным фондом, зарегистрированным Центральным банком. Его цель – с привлечением внутренних и внешних частных финансовых средств содействовать развитию таких важных для экономики сфер, как энергетика, в том числе, производство альтернативной энергии, энергетические и туристические инфраструктуры, горнорудная промышленность, переработка руды, пищевая и легкая промышленность.