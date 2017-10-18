Бизнесмены из Курганской области России готовятся к бизнес-миссии в Армении

25-28 октября в Ереване пройдет бизнес-миссия российских компаний.В составе делегации предприятия из Курганской, Владимирской и Тамбовской областей Российской Федерации, среди которых: · Шадринский электродный завод (производство сварочных электродов), · Торговый дом "Курганский завод дорожных машин" (производство дорожно-строительной техники), · Завод дорожной техники "Регион 45" (производство и поставка оборудования для строительства, ремонта и содержания дорог), · ООО "Темпер" (производство трубопроводной арматуры промышленного назначения), · ООО "Торговый Дом "Стандарт"(производство мясной консервации). В рамках бизнес-миссии будут организованы В2В-переговоры с торговыми партнерами из Армении, где предприниматели двух стран смогут обсудить возможности сотрудничества. Также в программе деловой поездки переговоры в Торговом представительстве Российской Федерации, Министерстве экономического развития и инвестиций Армении, Торгово-промышленной палате Республики Армения, Мэрии города Еревана. Организатор бизнес-миссии: Центр поддержки экспорта Курганской области (Россия).