Назревает скандал на Южно-Кавказских железных дорогах

Газета «Жаманак» сообщает, что в компании ЮКЖД назревает очередной скандал. В своих отчетах руководство компании умышленно «показывает» низкий уровень продаваемости билетов, в итоге получается, что компания работает с убытками. Концессионный договор предусматривает компенсацию понесенного ущерба со стороны правительства РА. А ЮКЖД работает с убытками с 2011 года. По данным газеты, министерство транспорта в течение двух недель осуществляло проверки и только за день выявило 150 безбилетных пассажиров. Есть сведения, что СНБ начало проверки по факту беззаконий, и ожидается громкий скандал.