Евросоюз не требует от Армении немедленного закрытия атомной станции

/АРКА/. В новом рамочном соглашении Армении с Евросоюзом ничего не говорится о немедленном закрытии Атомной станции в Мецаморе, сказал агентству "Новости-Армения" руководитель центра "The Armenian Interest", американист, колумнист журналов "Forbes", "The National Interest" и "Россия в глобальной политике" Арег Галстян. "Насколько я знаю, здесь ничего нового нет, потому что разговоры об этом (о закрытии ААЭС.- Ред.) с европейской стороной идут уже длительное время, с начала 90-ых. Как я понял из слов моих коллег, в новом документе написано, что Армения должна предложить "дорожную карту" относительно того, как будет закрываться станция, и какая будет выработана альтернатива", - отметил он. Галстян уточнил, что речь не идет о том, что сразу после подписания соглашения последует немедленная остановка работы станции. "Понято, что от её функционирования зависит энергетическая безопасность Армении", - сказал он. По мнению эксперта, ЕС готов инвестировать в предложенные в рамках "дорожной карты" альтернативные источники энергии. Он пояснил, что Армения - не первое государство, с которым подписывается подобное соглашение.
"Пока нет стран, перед которыми ЕС не выполнял бы свои обязательства. У ЕС есть стандарты работы и обязательства, которые берутся и выполняются. Вопрос в том, каковы будут объемы инвестиций, куда они будут направлены, и будет ли контроль за тем, куда они будут направлены", - сказал Галстян. Он считает, что и Армения не пошла бы на это соглашение, не получив инвестиционных гарантий. "В основополагающем соглашении как таковые прямые инвестиции от ЕС не указываются. Это, как правило, делается в дополнительных соглашениях. Плюс ко всему, инвестиции могут быть косвенными, а это уже совершено иные договоренности, которые возможно уже находятся на согласовании между Ереваном и Брюсселем", - отметил эксперт. Он уточнил, что опыт других стран, например, Грузии или Восточной Европы, свидетельствует о том, что речь может идти о достаточно внушительных инвестициях. "Инвестиции были достаточно значимыми для того, чтобы страна могла реформировать определенные сектора своей экономики. Я думаю, что в отношении Армении речь тоже идет о достаточно серьезных инвестиционных проектах и, соответственно, серьезном финансировании этих проектов со стороны ЕС", - заявил Галстян. Опубликованный в минувшую пятницу на сайте МИД РА текст всеобъемлющего и расширенного соглашения между Арменией и Евросоюзом вызвал серьезный резонанс среди армянского экспертного сообщества и в СМИ. Опасения, в частности, касались требования ЕС закрыть ААЭС, о чем говорилось в новом документе, который предполагается подписать в ноябре этого года.
Евросоюз не требует от Армении немедленного закрытия атомной станции
- Бизнес - 17 Октября 2017, 13:23