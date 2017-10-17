Возраст, риск и последствия закрытия Мецаморской АЭС

Недавно было опубликовано «Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение», которое собираются подписать Армения и Европейский союз, предусматривающее закрытие Армянской атомной электростанции с течением времени. Это обстоятельство стало предметом серьезных публичных дебатов и даже критики. И хотя очевидно, что любая АЭС не может действовать вечно, и уже давно известно, что деятельность АЭС «Мецамор» будет приостановлена в 2026 году, попытаемся понять условия эксплуатации этой и других атомных электростанций. Реактор Реактор АЭС «Мецамор» был спроектирован в конце 1960-х и 1970-х годов, и не имеет конкретного срока годности. Он относится к ряду реакторов ВВЭР-440, распространенной модели водо-водяного ядерного реактора советской эпохи. В частности, в Мецаморе была установлена старейшая версия этой серии - сейсмостойкая модификация ВВЭР-440/230, получившая название ВВЭР-440/270. Энергоблоки ВВЭР-440/230 были установлены также на атомных электростанциях в Нововоронеже (РФ), Кольске (РФ), Козлодуе (Болгария), Грайфсвальде (Германия) иБогунице (Словакия). Германия вывела ВВЭР-440/230 из эксплуатации в 1990 году, Болгария сделала это в 2006 году, а Словакия в 2008-ом.В этих 3 странах действуют атомные электростанции, однако новее и безопаснее. В России два энергоболока ВВЭР-440/230 Нововоронежской атомной электростанции были выведеныиз эксплуатациив 2016 году, следующий будет выведен в 2017 году,а работа двух энергоблоков этой модели на Кольской электростанции будет приостановлена в 2018 и 2019 годах. Таким образом, в 2019 году Армянская АЭС возможно будет единственной атомной электростанцией, где все еще будет эксплуатироваться энергоблок ВВЭР-440/230. В мире На данный момент в 31 стране действует 191 атомная электростанция (они имеют 448 энергаблоков). 2-ой (действующий) энергоблок Мецаморской атомной электростанции был введен в эксплуатацию в январе 1980 года. Из действующих в мире 448 энергоблоков только 96 старее, чем на Мецаморской атомной электростанции (причем около 80-ти из них будут выведены из эксплуатации в ближайшие 5 лет). Вот список этих стран: 48 в США(последний из них будет закрыт в 2038г.), 8 в России (планируется закрыть до 2025г.), 6 во Франции (будут закрыты в 2018-2020 гг.), 6 в Канаде (4 из них будут закрыты в 2018-2019гг.), 5 в Японии (уже есть решение о закрытии 2-х из них), 4 в Швейцарии (будут закрыты в 2018-2022гг.), 4 в Объединенном Королевстве (будут закрыты в 2023 году), 3 в Индии, 3 в Бельгии (будут закрыты в 2025 году), 2 в Финляндии (будут закрыты до 2039г.), 2 в Тайвани (будут закрыты в 2018-2019гг.), 2 в Швеции (будут закрыты в 2018-2020 гг.), 1 в Пакистане, 1 в Нидерландах (будет закрыто в 2033г.), 1 в Аргентине. Таким образом, действующие в мире энергоблоки 1960-ых и 1970-ых годов сейчас довольно интенсивно выводятся из эксплуатации из соображений безопасности. Опасность Ни один механизм не может действовать вечно. Если речь идет об атомной электростанции, ее неисправность может подвергнуть опасности здоровье миллионов людей и привести к опустошению почти всей территории Республики Армения. Давление внутри атомного реактора ВВЭР-440/230 превышает 125 атмосфер, а температура - 300 градусов по Цельсию. И для ее эксплуатации нужна 100-процентная уверенность, что реактор выдержит эти условия. Даже малая доля сомнений или недостаток уверенности является основанием для приостановления деятельности атомной электростанции. Более того, эти реакторы, спроектированные полвека назад, не обладают многими системами безопасности, которыми укомплектованы реакторы более новых поколений. На данный момент Армянская АЭС удовлетворяет требованиям Междинародного агентства по атомной энергетике. Сегодня нет какого-либо исследования, которое ответило бы, может ли Мецаморская атомная электростанция действовать после 2026 года. Однако, учитывая, что энергоблоки поколения ВВЭР-440/230 уже полностью выводятся из эксплуатации, можно предположить, что срок его безопасной эксплуатации подходит к концу. Тем более, если учесть, что по состоянию на 2026 год 2-ой энергоблок Мецаморской атомной электростанции будет одним из самых старых реакторов в мире, сложно представить перспективу его дальнейшей безопасной эксплуатации. Опасность закрытия Атомная электростанция сейчас поставляет сетям около 1/3 части потребляемой в Армении электроэнергии по цене в почти 3-4 раза дешевле теплоэлектростанций. Дешевле атомной электростанции только гидроэлектростанции. Если атомная электростанция будет заменена электростанциями, работающими на энергии ветра, солнечной энергии либо природном газе, себестоимость электроэнергии в Армении увеличится примерно на 10 драмов. Одновременно, однако, строительство новой атомной электростанции также дорогостоящее и внесение цены строительства в стоимость электроэнергии также приведет к повышению тарифа. Иными словами, неизбежное закрытие Мецаморской атомной электростанции в случае любого сценария приведет к повышению тарифа на электроэнергию с вытекающими из этого последствиями. Власти Армении всеми способами постараются отдалить эту перспективу, однако непозволительно это делать за счет безопасности. Даниель ИоаннисянCоюз информированных граждан
Возраст, риск и последствия закрытия Мецаморской АЭС
- Бизнес - 17 Октября 2017, 13:06