В рамках ежегодных встреч управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне армянская делегация провела ряд важных встреч. Об этом сообщает государственная радиостанция «Голос Америки». «Разговор заключался в том, как повысить производительность и экономическую конкуренцию посредством инвестиций и реформ», - сообщил руководитель армянской делегации, вице-премьер-министр Армении Ваче Габриелян. По его словам, проекты касаются практически всех сфер экономики Армении: от сельского хозяйства до здравоохранения, от образования до развития инфраструктур. «Всемирный банк является самым крупным из всех наших доноров», - заявил Габриелян, при этом добавив, что власти Армении планируют при помощи ВБ облегчить процесс доставки сельскохозяйственных товаров, связав сельские дороги с крупными шоссе. «Все это предполагает определенную политику, осуществление реформ, которые помогут экономическому росту, наращиванию темпов экспорта», - сказал вице-премьер. После Вашингтона делегация во главе с Ваче Габриеляном отбыла в Сан-Франциско, где с представителями разных калифорнийских органов будут обсуждены перспективы более тесных экономических отношений между Арменией и штатом Калифорния, являющимся лидером в сфере экономических технологий, сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Вице-премьер Армении: Всемирный банк является самым крупным из всех наших доноров
- Бизнес - 17 Октября 2017, 11:47