Обсуждения проекта госбюджета Армении на 2018 год в парламентских комиссиях стартуют 30 октября

/АРКА/. Обсуждения проекта госбюджета Армении на 2018 год в парламентских комиссиях стартуют 30-го октября, сообщает официальный сайт Национального Собрания. Обсуждения продлятся до 6-го ноября включительно, после чего 9-го ноября аппарат парламента обобщит результаты обсуждений, а 10-го - представит письменные предложения в правительство. Обсуждения закона "О проекте госбюджета Армении на 2018 год" в парламенте запланировано начать 14-го ноября, в ходе очередного четырехдневного заседания. Правительство Армении на заседании в четверг одобрило проект госбюджета на 2018 год. Совокупный объем доходов госбюджета на 2018 год запланирован в размере 1 трлн. 307 млрд. драмов, расходов - 1 трлн. 464,2 млрд. драмов. Дефицит предусмотрен в размере 2,7% от ВВП. Согласно госбюджету, экономический рост в Армении по итогам 2018 года запланирован в размере 4,5%. ($ - 481,32 драма).