Армения планирует полностью внедрить систему страхования агросектора в течение 3-5 лет

/АРКА/. Армения планирует полностью внедрить систему страхования сельского хозяйства в течение 3-5 лет, сказал в понедельник журналистам заместить министра сельского хозяйства Армении Армен Арутюнян. По его словам, со следующего года в Армении стартует пилотная программа страхования сельского хозяйства, положительные результаты которой можно будет распространить по всей стране. "На начальной стадии мы планируем ввести страхование по четырем основным рискам – град, заморозки, засуха, ветер, после чего уже будет рассмотрена возможность расширения списка", - сказал Арутюнян. Он отметил, что в программе среднесрочных расходов уже предусмотрены средства в размере 5 млн. евро на создание страховой системы, в рамках которой предполагается создание страхового Бюро, которое будет заниматься расчетами страховых индексов и объемов компенсаций. Как отметил замминистра, решения Бюро о выплате тех или иных страховых сумм будут обязательными к выплате со стороны страховых компаний, поскольку будут учитывать все возможные риски. "На начальной стадии страхование затронет около 30 наименований сельхозпродукции, однако в дальнейшем после полноценного внедрения системы, список товаров будет расширяться", - сказал Арутюнян. При этом он подчеркнул, что на начальной стадии в список страхования войдут наиболее рисковые товары, такие как абрикосы, помидоры, зерновые культуры.