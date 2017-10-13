Армяно-американский Центр ядерной безопасности и криминалистики откроется в Ереване

/АРКА/. Центр ядерной безопасности и криминалистики откроется в Армении, сказал в пятницу журналистам председатель Госкомитета по науке министерства образования и науки Армении Самвел Арутюнян. По его словам, Центр создается в рамках армяно-американского сотрудничества, основа которого была заложена по итогам встречи армянской делегации, в том числе представителей Армянской АЭС в феврале 2017 года в США. Он отметил, что в рамках сотрудничества на Армянской АЭС в сотрудничестве с Государственным политехническим университетом Армении уже запущена совместная исследовательская лаборатория. "Основными задачами Центра станут проведение экспертиз, в частности, проведение исследований ядерных отходов, транспортировка элементов ядерного происхождения из Армении. В Центре также будет проводить научные исследования, обучение и переподготовку кадров", - сказал Арутюнян. При этом он отметил, что для продолжения сотрудничества в Армению 18-19 октября прибудет американская делегация, с которой будут обсуждены уже проведенные шаги, а также намечены последующие планы.