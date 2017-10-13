«Жаманак»: Самвел Карапетян приватизирует «Айпост»

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян сообщил накануне на заседании правительства, что срок концессионного управления ЗАО «Айпост», переданного компании «Айпост Траст Менеджмент», продлен правительством до конца года, пишет газета «Жаманак». После истечения этого срока ЗАО «Айпост» будет приватизировано, оно включено в программу приватизации государственного имущества на 2017-2020гг. По сведениям издания, собственник ЗАО «Айпост» уже решен – это владелец группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян. Это станет очередным его армянским приобретением, однако точно не последним.