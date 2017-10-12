Армения наладит производство многофункциональных грузовиков

/АРКА/. Правительство Армении на заседании в четверг предоставило компании ООО "АА Транс" разрешение на деятельность в Свободной экономической зоне "Альянс". Как отметил, представляя вопрос, министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян, компания собирается наладить в стране производство многофункциональных грузовых автомобилей. "Компания планирует инвестировать в инновационное производство грузовиков порядка $40 млн., что позволит создать от сорока до тысячи рабочих мест параллельно с ростом объемов производства", - сказал Караян. Как отмечается в решении правительства, компания планирует экспортировать продукцию в страны ЕАЭС, Иран, Грузию, США, страны Ближнего Востока и Средней Азии. При этом предусматривается, что уже на пятый год деятельности объем экспорта составит $25 млн. Ранее в интервью агентству "АРКА" заместитель министра экономического развития и инвестиций Армении Ованнес Азизян отмечал, что армянская компания в сотрудничестве с российским автогигантом "Камаз" и американской компанией наладит в Армении производство грузовиков.