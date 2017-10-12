Нефть Brent подешевела до $56,6 за баррель

INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов в четверг падают, трейдеры ждут официальных данных о запасах энергоносителей в США и ежемесячного доклада Международного энергетического агентства. Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени уменьшилась на $0,33 (0,58%) - до $56,61 за баррель. Нефть WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевела на $0,29 (0,57%) - до $51,01 за баррель.