Импорт электромобилей надо освободить от налогов и пошлин. Об этом заявил на заседании Правительства Армении 12 октября премьер-министр Карен Карапетян. Он поручил главам ведомств экономического блока представить заключение о том, когда и как возможно освободить импорт таких машин от любых возможных выплат. «При этом нужно будет учесть и таможенные требования Евразийского экономического союза», - добавил Карапетян, сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Премьер-министр Армении: Импорт электромобилей надо освободить от налогов и пошлин
- Бизнес - 12 Октября 2017, 11:51