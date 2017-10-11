О возможных ограничениях на эксплуатацию праворульных автомобилей

  • Lragir.am
  • Бизнес - 11 Октября 2017, 21:16
Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении выступило с разъяснением по поводу эксплуатации в стране автомобилей с правосторонним расположением руля.

В последнее время в армянских СМИ и соцсетях появились публикации  с относительно возможного введения ограничений на эксплуатацию автомобилей с правосторонним расположением руля.

"На данный момент нет какого-либо правового акта относительно приостановления эксплуатации транспортных средств с правым расположением руля, введения ограничений или выдвижения условий  владельцам подобных автомобилей или ограничения их прав", - говорится в распространенном в среду заявлении Минтранса. 

В ведомстве также отметили, что в контексте реформ по регулированию дорожного движения обсуждаются все варианты урегулирования проблемы, в том числе и такие,  которые не будут создавать трудности для действующих владельцев подобных транспортных средств. 

При этом, как  отмечается в заявлении, в ходе обсуждений учитываются предложения всех заинтересованных сторон с точки зрения безопасности дорожного движения.

“По итогам рассмотрения всех предложений, они будут в предусмотренном порядке представлены общественности и представителям заинтересованных структур’, - сообщили в ведомстве.  

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