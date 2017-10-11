О возможных ограничениях на эксплуатацию праворульных автомобилей

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении выступило с разъяснением по поводу эксплуатации в стране автомобилей с правосторонним расположением руля.

В последнее время в армянских СМИ и соцсетях появились публикации с относительно возможного введения ограничений на эксплуатацию автомобилей с правосторонним расположением руля.

"На данный момент нет какого-либо правового акта относительно приостановления эксплуатации транспортных средств с правым расположением руля, введения ограничений или выдвижения условий владельцам подобных автомобилей или ограничения их прав", - говорится в распространенном в среду заявлении Минтранса.

В ведомстве также отметили, что в контексте реформ по регулированию дорожного движения обсуждаются все варианты урегулирования проблемы, в том числе и такие, которые не будут создавать трудности для действующих владельцев подобных транспортных средств.

При этом, как отмечается в заявлении, в ходе обсуждений учитываются предложения всех заинтересованных сторон с точки зрения безопасности дорожного движения.

“По итогам рассмотрения всех предложений, они будут в предусмотренном порядке представлены общественности и представителям заинтересованных структур’, - сообщили в ведомстве.