МВФ повысил прогноз экономического роста Армении на 2017 год до 3,5%

/АРКА/. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики Армении на 2017 год с 2,9% до 3,5%. Об этом говорится в октябрьском докладе МВФ "Перспективы развития мировой экономики" (World Economic Outlook). При этом МВФ оставил неизменным свой прогноз на 2018 год на уровне в 2,9%. По данным Нацстатслужбы, рост экономики Армении по итогам первого полугодия составил 6%. Согласно прогнозам МВФ дефляция 2016 года в 1,4% в 2017 году сменится на инфляцию в 1,9%, а в 2018 году в 3,5%. В целом рост экономики СНГ в 2017 году ожидается на уровне 2,1%. Из стран СНГ спад экономки в 2017 году прогнозируется только в Азербайджане - на 1%, а в остальных странах ожидается рост. В частности, рост экономики России составит 1,8%, Беларуси – 0,7%, Грузии – 4%, Казахстана - 3,3%, Киргизии – 3,5%, Молдовы – 4%, Таджикистана – 4,5%, Туркменистана – 6,5%, Украины – 2% и Узбекистана – 6%. В докладе МВФ отмечается, что глобальный подъем экономической активности усиливается. Мировой рост, который в 2016 году был самым низким со времени мирового финансового кризиса и составил 3,2%, по прогнозу, повысится до 3,6% в 2017 году и 3,7% в 2018 году. Прогнозы роста как на 2017, так и на 2018 годы на 0,1 п.п. выше, чем в апрельском докладе. Аналитики МВФ отмечают, что в текущем и следующем годах прогнозируется ускорение роста в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, чему способствует улучшение внешних факторов — благоприятные мировые финансовые условия и восстановление в странах с развитой экономикой. "Однако происходящее восстановление является неполным: базисный прогноз улучшается, но рост остается слабым во многих странах, и инфляция по-прежнему ниже целевого уровня в большинстве стран с развитой экономикой", - считают они. Согласно госбюджету Армении, рост ВВП в Армении на 2017 год запланирован в размере– 3,2%. -