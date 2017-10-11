Глава Минсельхоза разъяснил причины подорожания мяса в Армении

/АРКА/. Министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян объяснил причины роста цен на мясо в стране. Цены на мясо выросли Армении в августе 2017 года на 6,2%. По последним данным на июнь, средняя розничная цена на говяжье мясо составляла 2 498,9 драмов (около 5,2 доллара) за кг. При этом мясо, в основном, говядина, производится Армении. За 8 месяцев 2017 года производство мяса составило 27 412.5 тонн против 26 144.8 тонн (рост на 4,8%). Импорт мяса и мясной продукции по данным таможенной службы за первое полугодие составил всего 23,4 тонны. "Подорожание, по моим оценкам, обусловлено тем, что свинина, которую мы, в основном, импортируем, подорожала из-за изменения цен на мировом рынке. А цены на баранину повысились из-за роста экспорта баранины из Армении. Что касается говядины, то она поднялась в цене всего на 100-150 драмов, что является всего лишь рыночной коррекцией цен", - сказал Аракелян. Министр призвал не создавать панику в стране из-за изменения цен, поскольку, по его словам, рынок все отрегулирует. По его мнению, рост цен может привести к росту инвестиций, что в свою очередь, отрегулирует объемы производства и отрегулирует цены. При этом он отметил, что изменение на рынке в месячном разрезе не говорит об общей тенденции роста цен, оно обусловлено комплексом нескольких факторов. "К примеру, несмотря на рост цен на корма для скота, фермеры заявляют, что не повышали цен на производимую с их стороны говядину и баранину, несмотря на проблемы с финансированием, более того, у них возникает проблема с реализацией продукции", - сказал Аракелян. В числе причин роста цен министр также отметил рост потребления, на фоне активизации туристической сферы. "Когда рынок стабилизируется, стоимость также в соответствии с рынком урегулируется. Нет никаких исключительных ситуаций в сфере животноводства, а министерство держит руку на пульсе", - заверил Аракелян. При этом он добавил, что при необходимости министерство готово оказать поддержку фермерам по организации закупки кормов, импорту мясной продукции или организации массового забоя скота, в чем пока нет необходимости. Согласно Нацстатслужбе, за первое полугодие 2017 года экспорт крупного рогатого скота составил 6,9 тыс. голов против 1,4 тыс. голов за аналогичный период прошлого года (рост в 4,9 раза), а таможенная стоимость составила – $2,7 млн. против $552.2 тыс. При этом 97,1% экспорта или 6,7 тыс. голов приходится на Ирак. Импорт крупного рогатого скота в Армению за отчетный период составил 315 голов против 353 голов соответственно. Импорт свиного мяса за первое полугодие составил 2,2 тыс. тонн (спад на 16%). Экспорт баранины или козлятины мяса составило 579,7 тонн (рост на 69,5%).