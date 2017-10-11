Премьер-министр Армении в Тегеране обсудил вопрос покупки газа

Радио Азатутюн Премьер-министр Армении Карен Карапетян в Тегеране обсудил вопросы покупки иранского газа и транспортировки туркменского газа по территории Ирана в Армению. Об этом сообщил заместитель министра нефти Ирана Амирхосейн Заманиниайи. Сегодня завершился двухдневный официальный визит премьер-министра Армении в Иран. В Тегеране Карапетяна приняли президент Ирана Хасан Рухани, первый вице-президент Эсхаг Джахангири и спикер Меджлиса Али Лариджани. Однако ключевой стала, пожалуй, встреча с министром нефти Ирана Бижаном Зангане, в ходе которой обсуждались вопросы, связанные с покупкой газа. Примечательно, что правительство Армении довольно сдержанно представляет результаты этой встречи. «На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся расширения программы «газ в обмен на электроэнергию», программы Мегринской ГЭС, трехстороннего сотрудничества Армения-Иран-Туркменистан, а также вопросов, намеченных к обсуждению на предстоящем заседании межправительственной комиссии», - отмечается в официальном сообщении. Зато подробности о встрече сообщает заместитель министра нефти Ирана. Иранскому агентству Asrenaft Амирхосейн Заманиниайи сказал: «Премьер-министр Армении заявил, что Ереван заинтересован в вопросе покупки газа у Ирана, в ответ на что министр нефти Ирана пообещал обсудить вопрос с Национальной газовой компанией Ирана». Замминистра нефти Ирана также отметил: «Также обсуждался вопрос о транспортировке туркменского газа в Армению по схеме «свап». Иран выразил готовность поддержать реализацию этой программы». По словам корреспондента иранской службы Радио Свобода Рубика Минасяна, ключевая часть тегеранского визита премьер-министра Карена Карапетяна, несомненно, касается газа. «Иранские СМИ подчеркивали покупку газа независимо, то есть, это не будет в тех рамках, которые относятся к обмену на электроэнергию. Также обсуждалось приобретение Арменией туркменского газа по схеме «свап» Ирана. Иранская сторона согласилась помочь Армении в получении туркменского газа через территорию Ирана», - сказал Рубик Минасян. Особенно в последнее время то и дело поднимается вопрос о возможности покупки Арменией газа у Ирана. В августе стало известно, что Ереван и Тегеран ведут переговоры об увеличении в 2,5 раза объемов поставляемого в Армению иранского газа, и, возможно, по новому соглашению, армянская сторона будет платить Ирану не электроэнергией, а деньгами, что позволит поставлять иранский газ армянским потребителям - населению и предприятиям. Об этом в беседе с иранским информационным агентством «Шана» заявил руководитель отдела по международному сотрудничеству Иранской национальной газовой компании Бехзад Бабазаде. В начале августа в преддверие своего визита в Тегеран президент Армении Серж Саргсян в интервью иранской газете «Шарг» сделал примечательное заявление, отметив, что вопрос транзита иранского газа в Европу по территории Армении и Грузии в данный момент находится на уровне экспертных обсуждений. Между тем, на фоне армяно-иранских газовых обсуждений выясняется, что объемы голубого топлива, импортируемого из Ирана в Армению, в предыдущие годы заметно сократились. По данным Комиссии по регулированию общественных услуг, если в 2012 году Армения импортировала из Ирана 488,3 млн кубометров газа, то в прошлом году этот показатель составил 372 млн кубометров или на 23,8% меньше. Доля иранского газа в общем объеме импортируемого в страну газа также сократилась. Армения импортирует газ из двух стран - России и Ирана. Это означает, что в предыдущие годы объемы импортируемого иранского газа были сокращены в пользу российского. Если в 2012 году доля иранского газа составляла 19,8% от общего объема импортируемого газа, то в прошлом году она составила 16,6% от общего объема.