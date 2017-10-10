Российские власти закроют доступ к криптовалютам

Центральный банк (ЦБ) России закроет доступ к сайтам, на которых можно приобрести производные инструменты на криптовалюты. Об этом заявил первый зампред банка Сергей Швецов во вторник, 10 октября, на форуме "Российский рынок производных финансовых инструментов". Все производные финансовые инструменты на криптовалюты ЦБ рассматривает как "негативное явление" на российском рынке и, по словам Швецова, стремится ограничить возможности для оперирования. "Мы также ведем сегодня с Генпрокуратурой работу по закрытию внешних сайтов, которые дают возможность для наших граждан приобретать такого рода активы", - заявил чиновник. Он пояснил, что криптовалюта "не позволяет регулятору обеспечить защиту инвесторов". "Это инструменты с неоднозначной экономической природой, отсутствующим юридическим описанием. Мы считаем, что для наших граждан, бизнеса использование таких криптовалют в качестве объекта для инвестирования несет неоправданно повышенные риски", - заявил топ-менеджер ЦБ, указав на "признаки пирамиды" в динамике развития этого сегмента финансового рынка. "Очевидно, что во время роста пирамиды интерес к этой пирамиде подогревается высокой доходностью. И мы видим ценовую динамику биткоина последние два года", - цитирует Швецова агентство "Интерфакс". На вечер 10 октября президент РФ Владимир Путин созвал совещание по криптовалютам. Для этого в Сочи прилетели первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, помощник президента Андрей Белоусов и глава Минфина РФ Антон Силуанов. Ранее Путин отмечал, что российское руководство "настороженно" относится к криптовалютам. На данный момент оборот криптовалют в РФ законом не регулируется. Символ экономической свободы Криптовалюта - это цифровые денежные средства, выпуск и обращение которых происходит в распределенной компьютерной сети. Главная особенность системы - ее полная децентрализация и независимость от какого-либо регулятора, финансового института или государственного ведомства. Эксперты по этой причине нередко называют криптовалюту символом экономической свободы. Платежи проходят без посредников и зачастую без комиссии.