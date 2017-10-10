/АРКА/. Правительство России планирует разрешить гражданам Евразийского экономического союза управлять транспортными средствами при трудовой деятельности на основе национальных удостоверений. Как пишет RNS, это следует из текста законопроекта. "В целях обеспечения равных прав граждан государств-членов Евразийского экономического союза законопроектом предусматривается нераспространение указанных ограничений (запрет на управление ТС при трудовой деятельности на основании иностранных удостоверений. — RNS) на граждан государств-членов Евразийского экономического союза", - говорится в документе. Отмечается, что в настоящее время граждане Киргизии и других стран, где русский язык является официальным, имеют право управлять транспортным средством на территории РФ при наличии национальных удостоверений. Кроме того, существующие нормы позволяют иностранным гражданам уклоняться от прохождения обязательного медицинского освидетельствования. "Законопроектом планируется предусмотреть изменения, являющиеся наиболее оптимальным решением данной проблемы, в соответствии с которыми иностранное национальное водительское удостоверение лица, постоянно проживающего на территории Российской Федерации, признается недействительным по истечении шести месяцев с даты получения документа, подтверждающего его право на постоянное проживание на территории Российской Федерации, либо по истечении шести месяцев с даты въезда на территорию нашей страны", - отмечается в законопроекте. Законопроект находится на стадии общественного обсуждения, которая завершится 24 октября.
Граждане ЕАЭС могут получить право на использование в России водительских прав своих стран
- Бизнес - 10 Октября 2017, 16:24