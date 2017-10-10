/АРКА/. Армения и Иран обсудили возможности расширения сотрудничества по программе "Газ в обмен на электроэнергию", сообщает пресс-служба правительства. В рамках официального визита в Иран премьер-министр Армении Карен Карапетян встретился с министрами нефти и энергетики Ирана. В сообщении отмечается, что во время встреч стороны обсудили вопросы, касающиеся предстоящей сессии межправительственной комиссии, ГЭС в Мегри и трехстороннего сотрудничества Армения-Иран-Туркменистан. Также стороны выразили удовлетворение уровнем взаимодействия в энергетической сфере и с уверенностью отметили, что соседние страны имеют большие возможности в расширении сотрудничества