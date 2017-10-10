«Аравот»: С вступлением в действие единых тарифов ЕАЭС подорожают 800 наименований товаров

«Членство в ЕАЭС бессмысленно во всех случаях, на экономическом уровне оно, по сути, было обусловлено интересами носителей "общей бизнес культуры" – экспортеров помидоров и абрикосов, а на политическом уровне – статусом российского фаворита и тем самым, желанием сохранить власть», - заявил в беседе с корреспондентом газеты «Аравот» обозреватель фонда «Джеймстаун», политолог Армен Григорян. «Более того, членство в ЕАЭС – вредно. Очередное доказательство этого жители Армении почувствуют всего через три месяца, когда вступят в действие единые тарифы ЕАЭС и примерно 800 видов товаров, в том числе многие продукты питания, подорожают, вызвав цепную реакцию роста цен на другие товары и услуги», - отметил политолог, касаясь замечания, смогут ли армянские хозяйствующие субъекты действовать на рынке ЕС в условиях подписания соглашения об ассоциации Армения – ЕС, и не станет ли членство Армении в ЕАЭС самопроизвольно бессмысленным.