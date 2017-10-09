Новый офис продаж и обслуживания Beeline открылся в аэропорту «Звартноц»

В ереванском аэропорту «Звартноц» открылся новый офис продаж и обслуживания Beeline.

Офис действует в зале прилетов и доступен для всех посетителей. Он работает круглосуточно и без перерывов. Клиенты смогут обращаться в новый офис по всем вопросам, связанным с услугами Beeline.

Отметим, что в зале прилетов аэропорта «Звартноц» с августа этого года уже действует офис продаж и обслуживания Beeline, который доступен только для прибывающих пассажиров. С его помощью можно приобрести телефонный номер и пополнить баланс.

«Сегодня мы открываем очень важный для нас офис продаж и обслуживания. Аэропорт – это место, где жизнь кипит 24 часа в сутки. Это та граница, на которой гости страны могут впервые познакомиться с Арменией и установить с ней связь, а наши абоненты могут подготовиться к дальнейшему путешествию. Уверен, что благодаря этому офису и нашим доступным услугами роуминга нашим абонентам будет удобнее путешествовать», - сказал Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

«Иметь в аэропорту офис, предоставляющий полноценные услуги, было для нас очень важно, потому что он действительно востребован со стороны наших абонентов. Конечно, посещающим страну туристам, а также возвращающимся домой нашим соотечественникам нужно быть на связи со своими близкими, и для нас важно, чтобы они могли решать этот вопрос непосредственно в аэропорту. Однако мы понимаем, что у наших клиентов бывают и другие вопросы, которые также обязательно будут решены», - отметил Коммерческий директор Beeline в Армении Айк Карапетян.